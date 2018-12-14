"Угорщина – не Росія": експерт оцінив, чи загрожує Закарпаттю захоплення

Угорщина може дестабілізувати суспільну ситуацію на заході України, проте тут є одне істотне "але", зазначив експерт.

Угорщина не зможе відібрати в України Закарпаття, впевнений політичний аналітик, екс-нардеп Тарас Чорновіл.

"Угорщина, на відміну від Росії, є частиною цивілізованого світу. Її політика може бути нецивілізованою і в чомусь проросійською, але є основоположні принципи в ЄС і НАТО. Дестабілізувати суспільну ситуацію в цілому Закарпатті, а в двох районах вони, в принципі, часом можуть, але претендувати на перегляд кордонів – ніколи й нізащо", – розповів він на чаті у "Главреді".

Крім того, політика видачі угорських паспортів грає проти самих угорців, зазначив аналітик. Він пояснив, що дуже багато нових громадян Євросоюзу з угорських сіл і містечок залишають Закарпаття, не затримуються в Будапешті та їдуть жити і працювати далі в Європі. Відбувається поступове вимирання цих територій.

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"Припускаю, що наступний перепис населення може принести чимало несподіваних новин. Ні з ким грати в сепаратистські ідеї. Але так і не забувайте: Угорщина – не Росія", – резюмував Чорновіл.

У вересні в інтернеті з'явилося відео про те, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консул Угорщини в Берегові був оголошений персоною нон ґрата, у відповідь Угорщина заявила про висилку українського консула.

22 листопада Сійярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.