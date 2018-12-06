В Угорщині запевняють, що більше не видаватимуть в Україні угорські паспорти - Клімкін

Глава МЗС заявляє, що Угорщина припинила видачу угорських паспортів на Закарпатті.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що угорська сторона запевняє, що не видаватиме угорські паспорти громадянам України на Закарпатті.

Про це глава МЗС сказав журналістам на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Вони кажуть, що не видають зараз цих паспортів і не будуть. Це вже добре, оскільки я пам'ятаю, коли він казав (міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – УНІАН), що видача угорських паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось», - сказав він, відповідаючи на питання, чи погодився глава МЗС Угорщини Петер Сійярто з тим, що угорські паспорти не видаватимуть в консульських установах на території України.

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«Я, на жаль, не можу гарантувати, що вони не будуть пробувати видавати паспорти на угорській території, а втім, на угорській території ми їх не можемо контролювати», - додав Клімкін.

«Для нас питання принципу, абсолютного принципу - у своїх консульствах на українській території вони за визначенням нічого не можуть видавати такого, як угорські паспорти», - наголосив міністр.

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

У вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства. 4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

22 листопада Сійярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.