В окупованому Криму спростили процедуру відмови від громадянства України

"Для кримчан створений механізм відмови в односторонньому порядку від громадянства іноземної держави", - сказано на сайті окупованого Сімферополя 3652.ru.

Також повідомляється, що митні документи, видані відповідними уповноваженими органами, що визнаються як правовстановлюючі.

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"Кримчани, які отримали російський паспорт, визнаються у Росії громадянами, які не мають громадянства іноземної держави, «у випадку подання ними заяви про небажання перебувати у громадянстві іноземної держави», - сказано також у повідомленні на сайті Сімферополя, - Відмовитися від іноземного громадянства можна, заявивши про це у відділення Федеральної міграційної служби і здавши паспорт іншої держави".

Раніше УНІАН повідомляв, що кримчанам дозволять зберігати українське громадянство під час отримання російського паспорта.