Кримчанам дозволять зберігати українське громадянство при отриманні російського паспорта
Українські паспорти жителів Криму залишаються дійсними після отримання російського громадянства, ніякі позначки в них не ставляться, повідомив начальник управління ФМС по організації паспортної роботи Федір Карповець.
Жителям Криму, які отримують російські паспорти, не потрібно відмовлятися від українського громадянства, повідомив у понеділок начальник управління ФМС по організації паспортної роботи Федір Карповець, повідомляє РИА Новости.
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"Відмова від громадянства не потрібна. Якщо людина визнала, прийняла громадянство Російської Федерації - вона є громадянином Російської Федерації за фактом",- сказав Карповець на прес-конференції в Сімферополі.
Він повідомив також, що українські паспорти жителів Криму залишаються дійсними після отримання російського громадянства.
"Жодних відміток в український паспорт не ставиться",- сказав Карповець.