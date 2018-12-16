Український муфтій вітав створення автокефальної православної церкви

Лідер Духовного управління мусульман "Умма" Саїд Ісмагілов заявив, що сподівається на подальше поглиблення міжрелігійного діалогу та плідну співпрацю між християнами і мусульманами України.

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саід Ісмагілов привітав православних християн з створенням Української помісної православної церкви, а митрополита Єпіфанія – з обранням на посаду предстоятеля. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Українська нація здобула один з найпотужніших чинників, що забезпечуватиме та охоронятиме справжню незалежність України - Помісну православну церкву.

"Цей день - 15 грудня 2018 року, війде в історію України, як день здійснення багатовікової мрії українців про створення єдиної Православної Церкви, та остаточного відділення від російського церковного впливу", – розповів він.

Муфтій зауважив, що мусульмани України вітають і підтримують все, що йде на користь національним інтересам країни, захищає її свободу і відповідає прагненням українців.

"Сподіваємося на подальше поглиблення міжрелігійного діалогу та плідної співпраці між християнами і мусульманами України... Ми підтверджуємо духовну близькість християн і мусульман, нашу повагу і готовність до співпраці заради щасливого майбутнього України", – підсумував Ісмагілов.