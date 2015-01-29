Рада ЄС одностайно схвалила подовження санкцій проти РФ, позиція Греції була конструктивною - Могеріні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні заявила у Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася після надзвичайного засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Могеріні зазначила, що говорила з міністром вчора стосовно проекту висновків Ради ЄС.

„Сьогодні він представляв позицію уряду Греції, але його поведінка була дуже конструктивною і відданою пошуку та утримання нашої єдності в ЄС. Це те, на чому ми повинні наголосити”, - сказала вона.

За словами високого представника, дискусія була „дуже плідною, і рішення було ухвалено одностайно.

Читайте такожШтайнмаєр: ЄС посилить санкції, якщо бойовики перейдуть у наступЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у своїх висновках Рада ЄС із закордонних справ продовжила до вересня дію індивідуальних санкцій, введених стосовно фізичних та юридичних осіб за погрозу або підрив суверенітету і територіальної цілісності України, і попросила розширити „чорний список”.

Рада ЄС із закордонних справ також засудила обстріл Маріуполя і наголосила на відповідальності Росії за цей злочин.

Напередодні європейські ЗМІ повідомили, що новий ультралівий уряд Греції офіційно не підтримав заяву Євросоюзу з осудом Росії через її агресію проти України і з закликом про посилення санкцій.