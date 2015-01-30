Бюджет Луганської області затвердити нікому - віце-прем'єр

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на брифінгу в Сєверодонецьку, повідомляє Урядовий портал.

«Ви знаєте, що в регіоні немає обласної ради, вона «розбіглася» чи втекла від відповідальності. Тому і обласний бюджет нікому затвердити», - зазначив Зубко.

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За його словами, уряд планує врегулювати це питання, зокрема шляхом надання повноважень голові Луганської ОДА розпоряджатися коштами обласного бюджету.

Він наголосив, що Уряд не дозволить паралізувати роботу регіону і планує прийняти ще ряд рішень, важливих для налагодження життєдіяльності області.