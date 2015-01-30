Плани Росії побудувати сухопутний коридор до Криму принесуть багато крові - Сергєєв

Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв переконаний, що плани Росії побудувати коридор по суходолу до Криму можуть призвести до величезної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Нью-Йорку. (пряма трансляція відбувалась на сайті ООН).

Дипломат погодився, що намір побудувати коридор по суходолу є однією з причин, чому відбуваються постійні атаки на Маріуполь.

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"Коридор по суходолу - це дуже часто згадується в якості цілі - є небезпечною перспективою", - наголосив Сергєєв, пояснивши, що від Маріуполя до Криму пролягають значні території Запорізької та Херсонської областей. "Якщо вони дійсно планують це, то це призведе до величезної війни", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку він пояснив, що саме тому українська влада намагається врегулювати конфлікт на існуючій стадії, та щоб не дати жодної можливості тим, хто має найбільш імовірно таку ідею, побудувати коридор до Криму. "Тому що це принесе багато крові", - відзначив Сергєєв.