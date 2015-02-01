Обама заявив про плани посилити тиск на Росію

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, передає «Європейська правда».

За словами Обами, в даний час він "не налаштований оптимістично" щодо можливості того, що Росія змінить свій курс щодо України.

"Ми будемо дотримуватися цього двостороннього курсу - здійснювати ще більший тиск на Росію, підтримувати Україну, даючи Путіну зрозуміти, що з цього шляху ще можна зійти і вирішити ситуацію дипломатичними способами", - сказав президент США.

Читайте такожСША готові збільшити допомогу Україні до $3 млрд, але за умови реформ

Раніше повідомлялося, що американський лідер закликав зберігати єдність США та Євросоюзу по відношенню до Росії у зв'язку з відновленням бойових дій на сході України. Обама також заявив, що Вашингтон буде посилювати економічний тиск на Росію через її дії в Україні і готовий використовувати всі доступні можливості для припинення військового конфлікту на Донбасі.