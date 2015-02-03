Статус учасника бойових дій отримали майже 7 тисяч бійців АТО - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 6 тис. 912 військовослужбовців та працівників Збройних сил України - учасників антитерористичної операції", - проінформував Селезньов.

Разом з тим, він зазначив, що на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО направлено матеріали ще стосовно 575 військовослужбовців та працівників ЗСУ для визнання за ними статусу учасника бойових дій.

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"Таким чином, на сьогодні в міжвідомчій комісії Державної служби у справі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції знаходяться матеріали на 1 тис. 076 військовослужбовців та працівників Збройних сил України", - зазначив Селезньов.

Також він поінформував, що готуються до підписання міністром оборони України Степаном Полтораком документи на нагородження за героїзм, виявлений на полі бою, на 21 учасника АТО.