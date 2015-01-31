В Україні 21 особі відмовили в отриманні статусу учасника АТО

Голова Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО Артур Дерев'янко зазначає, що 21 особі було відмовлено у наданні статусу учасника бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час слухань у Комітеті ВР з питань нацбезпеки і оборони на тему: “Шляхи підвищення мотивації громадян до проходження ними військової служби в складі підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України”.

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Дерев'янко зазначив, що протягом останніх чотирьох місяців працює міжвідомча комісія з надання статусу учасника бойових дій, до якої надходять документи від усіх силових структур і цивільних організацій.

За його словами, Держслужба у справах ветеранів та учасників АТО практично щотижня подає від однієї тисячі до 1,5 тисячі комплектів документів щодо присвоєння статусу учасника бойових дій.

“Щодо кількості осіб, яким надано... На теперішній час до нас зайшло близько 14 тис. 500 справ. 13 тис. 628 учасникам антитерористичної операції надано такий статус. Декому відмовлено у наданні статусу. Але це невелика кількість осіб. Їх усього 21”, - сказав Дерев’янко і додав, що відмови ретельно перевіряються.

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За його словами, якщо особа дійсно була в зоні АТО, але “не має необхідного комплекту підтверджуючих документів, ми їй даємо можливість статус цей отримати”.

Говорячи про добровольчі батальйони, Дерев'янко також зазначив, що наразі соціально незахищеними є два батальйони: Добровольчий український корпус та батальйон ОУН.