СБУ розсекретила матеріали справи Пукача

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на питання журналістів. "Все, що стосується нас – так (розсекретили)", - заявив він, передає "Українська правда".

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"Більше того, ми направили офіційні звернення до інших (силових структур), щоб вони зробили те саме", - додав голова СБУ.

Як відомо, колишній високопоставлений працівник МВС України, у 2000-2003 роках начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач 29 січня 2013 року був визнаний винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Його засудили до довічного ув'язнення. Але захист Олексія Пукача оскаржує вирок.

8 грудня 2014 року Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції на вирок Олексію Пукачу. Нове засідання у цій справі відбудеться не раніше лютого 2015 року.