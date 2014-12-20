Аваков: суд над Пукачем має бути відкритим

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за те, щоб розгляд скарги екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача на рішення суду, що засудив його до довічного позбавлення волі за організацію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, відбувався у відкритому порядку.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«МВС виступає за відкритий судовий процес над екс-генералом Пукачем у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд Києва має розсекретити матеріали засідань і відкрити процес для суспільства. Апеляція на рішення суду першої інстанції з цієї найважливішоїдля України справі, в умовах мінливої країни не може бути закритою! Вести розгляд справи в закритому режимі аморально!», - вважає глава МВС.

Раніше за те, щоб апеляція Пукача розглядалась у відкритому порядку, виступив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

За його словами, СБУ підтримує зусилля Верховної Ради з розсекречення судових слухань за участю Пукача і закликає Апеляційний суд прийняти рішення щодо публічності процесу.

«Ми звернемося до суддів Апеляційного суду. Моє настійне прохання і моя позиція - всі матеріали по справі повинні бути розсекречені», - підкреслив Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Потерпілий журналіст Олексій Подольський також оскаржив вирок Пукачу. За словами Теличенко, в апеляції Подільського суду мова йде про те, що Пукач не просто застосовував до нього силу, але й катував, а Печерський райсуд не вказав цього у своєму вироку.

У свою чергу, адвокат Пукача Григорій Демиденко вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок його підзахисному, і направити справу на нове розслідування.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.