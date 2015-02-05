У Порошенка пояснили, чому Україна не ратифіковує Римський статут

Солдати будуть змушені їздити давати свідчення, а не захищати країну, сказала вона в ефірі "5-го каналу", передає Еспресо.TV.

"Ми сьогодні використали частину 3 статті 12 Римського статуту, як точкове політичне звернення для того, щоб мати можливість зафіксувати злочини Росії перед українським народом. Чому ми не ратифікуємо цей Римський статут? По одній простій причині, тому що Росія вже має так звану "білу книгу", де вона фіксує нібито злочини українських військових, українських генералів, керівників. І буде та сама ситуація, що була з Хорватією чи Грузією, замість того, щоб керувати АТО чи військовими операціями у нас на сході, наші військові будуть викликатися в Гаагу для надання якихось показань, для того, щоб морально їх якось подавлювати", - сказала Луценко.

"Ми мусимо використовувати всі можливісті із того арсеналу, який є у нас, не даючи Росії переваги, для того щоб додатково тиснути на нас" - додала вона.

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Нагадаємо: у середу народні депутати ухвалили заяву Верховної Ради до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для покарання злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами РФ.

Водночас, для ратифікації Римського статуту Україною, потрібно внести зміни в Конституцію, бо на заваді цьому стоїть рішення Конституційного суду від 2001 року. Для внесення змін у Основний закон у парламента забракло голосів.