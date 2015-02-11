Британія продовжить постачати Україні нелетальну зброю

Про це заявив британський міністр у справах Європи Девід Лідінґтон, передає "Радіо Свобода".

"Ми продовжуватимемо постачати в Україну нелетальну зброю, включаючи бронежилети", – уточнив Лідінґтон.

Водночас, за його словами, не ухвалено жодного позитивного рішення щодо постачання в Україну зброї вбивчої дії.

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"Зрозуміло, якщо ситуація вимагатиме цього, ми можемо переглянути це, але наразі ми не на цій стадії. Однак ми не хочемо стояти осторонь і дозволити, щоб українські війська були повністю розбиті. Ми маємо спостерігати за ситуацією", – підкреслив британський міністр.