ЗМІ: США схиляються до рішення про постачання Україні летальної зброї

Про це пише Дождь, цитуючи статтю The New York Times.

Крім представників адміністрації, ідею постачання летального зброї (бойової) підтримав головнокомандувач збройними силами США і НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. Наголошується, що Обама ще не приймав жодних рішень про постачання зброї в Україну.

Помічник президента з національної безпеки Сюзан Райс раніше виступала проти поставок зброї в Україну, але тепер, за словами джерел видання, готова переглянути свою позицію з цього питання. До переговорів на цю тему відкриті держсекретар США Джон Керрі, який прибуде 5 лютого з візитом у Київ, і голова Комітету начальників штабів збройних сил США Мартін Демпсі.

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Газета пише, що 2 лютого будуть опубліковані доповіді колишніх восьми високопоставлених чиновників Пентагону. У документі буде заклик до постачання оборонного озброєння. Серед нього, за даними видання, будуть безпілотники, бронетехніка і радари, які можуть визначати місце розташування противника.

США поставляє Україні тільки нелетальну (небойову) допомогу - бронежилети, різне інженерне обладнання, медикаменти, прилади нічного бачення і засоби зв'язку. У листопаді 2014 року США планували почати поставляти Україні броньовані автомобілі Humvee і збільшити загальну кількість нелетальной допомоги.