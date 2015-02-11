Ніхто точно не знає, чи хоче Путін насправді домовитися - МЗС Польщі

Про це сказав сьогодні в ефірі польського радіо RMF FM заступник міністра закордонних справ Польщі Рафал Тшасковський.

"Передусім, усі надзвичайно змучені та ніхто точно не знає, чи Путін грає лише та виключно на час, чи насправді хоче домовитись. Зараз усі оцінюють таку можливість 50/50", - сказав він, коментуючи шанси на успіх запланованих на сьогодні перемовин у Мінську.

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"А деякі є навіть більшими песимістами, тому що Путін, коли до нього перший раз приїхали Меркель та Олланд, не був охочим до порозуміння, і насправді обидвоє глав держав поїхали звідти ні з чим", - сказав Тшасковський.

За його словами, пізніше перемовники намагалися "дотиснути" російську сторону, аби вона серйозно поставилась до представлених пропозицій вирішення конфлікту на сході України.

Тшасковський зазначив, що Польща знає суть пропозиції Меркель та Олланда, зауваживши, що канцлер Німеччини обговорювала цю справу із главою польського уряду.

"На столі, передусім, рішуча імплементація Мінських домовленостей, які раніше були узгоджені та які передбачають у першу чергу виведення важкого озброєння з територій, припинення вогню та контроль", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Меркель та Олланд несподівано приїхали до Києва та Москви для переговорів у справі вирішення конфлікту на Донбасі, котрий різко загострився з початку цього року у зв'язку з наступом проросійських бойовиків на позиції українських військових.

Водночас, очікується, що сьогодні, 11 лютого, в Мінську відбудеться зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президент РФ Володимира Путіна.