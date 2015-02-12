Президент України Петро Порошенко прибув до Брюсселя, де проінформує лідерів Європейського Союзу про останній розвиток подій в Україні та про останні дипломатичні зусилля, спрямовані на вирішення кризи на Донбасі.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, літак президента України приземлився у аеропорту Завентем о 14.50 за київським часом.

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Очікується, що Порошенко виступить перед лідерами ЄС в рамках неформального саміту, який проходить в четвер у Брюсселі.

Український президент прибув до Бельгії з Білорусі, де в нормандському форматі пройшли переговори, спрямовані на вирішення кризи в Україні. Саме через те, що переговори у Мінську затягнулися – загалом вони тривали більш як 16 годин, початок саміту ЄС було перенесено на дві години - з першої та третю.