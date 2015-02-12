Рада дала старт судовій реформі в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 251 із 354 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

На засіданні парламенту не обговорювався текст законопроекту. Було оголошено, що він ухвалюється в редакції, запропонованій профільним комітетом.

Під час виступу в парламенті голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зазначив, що даний закон вступить в силу лише в частині формування Вищої кваліфікаційної комісії і Вищої ради юстиції.

За його словами, решта положення закону вступлять “через місяць після його проголосування”.

“Це дасть можливість, по-перше, продовжити роботу над законом, а по-друге, як публічно ми це обіцяли, направити цей законопроект для експертного висновку Венеціанської комісії”, - сказав Князевич.

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Він наголосив, що відтермінування введення в дію даного закону дозволить врахувати висновки комісії і, в разі необхідності, дасть можливість внести зміни до нього.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня парламентом за основу було підтримано два законопроекти щодо судової реформи: про забезпечення права на справедливий суд №1656 (президентський) та про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів (1497) авторства низки депутатів.

4 лютого Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя утворив робочу групу для напрацювання єдиного законопроекту щодо судової реформи.