У БПП заявили, що готові підтримати законопроект про судову систему

Про це на брифінгу повідомив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, повідомили УНІАН у прес-службі політсили.

«Сьогодні Верховна Рада розглядає дуже важливе питання – прийняття закону про забезпечення права на справедливий суд. Мова йде про судову реформу. Всі ви знаєте, що рівень недовіри суспільства до суддів та суддівської системи надзвичайно високий. Корупція, залежність від політичних центрів зробила суддівську владу гальмом на шляху розвитку України», - заявив заступник голови фракції.

За словами народного депутата, ще до початку ранкового засідання парламенту профільний комітет розглядав поправки до законопроекту, яких було подано понад 4 тисячі. «Більшість з положень альтернативного законопроекту, внесеного групою експертів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд, внесені в законопроект президента. Головні новації документа – лише конкурсний відбір на посаду судді та на посади в судах, тотальна переатестація суддів, починаючи з вищої ланки, і це почнеться відразу після прийняття закону. Це встановлення чіткого переліку підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. За результатами переатестації суддів буде прийматися рішення про їх відсторонення від роботи. Це те, чого так давно чекає суспільство. Сподіваюсь, зал підтримає нашу ініціативу», - заявив Гончаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 13 січня парламентом за основу було підтримано два законопроекти щодо судової реформи: про забезпечення права на справедливий суд №1656 (президентський) та про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів (1497) авторства низки депутатів.

4 лютого Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя утворив робочу групу для напрацювання єдиного законопроекту щодо судової реформи.