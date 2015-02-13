Луценко: Керівника Антикорупційного бюро призначать у березні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, коли буде обраний голова Антикорупційного бюро, Луценко сказав: “Думаю, що в березні отримаємо нового голову і бюро запрацює”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, в прес-службі Адміністрації президента поінформували, що на посаду директора Національного антикорупційного бюро подав документи 161 кандидат, термін прийому документів закінчився 11 лютого.

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Конкурсна комісія тепер повинна розпочати розглядати пакети документів, які надійшли від осіб, які бажають зайняти посаду директора Антикорупційного бюро.

Сьогодні також Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).

Як зазначив під час представлення законопроекту лідер фракції ”Блоку Петра Порошенка”, кандидатури на посаду директора Антикорупційного бюро висуває номінаційна комісія, а ”з числа трьох найкращих членів президент обирає одного, котрого призначає директором”.