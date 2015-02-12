Рада ухвалила закон про діяльність Антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні проголосували 247 народних депутатів із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив під час представлення законопроекту лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко стосовно конфіскації майна засудженого корупціонера, "якщо керівництво Національного агентства по запобіганню корупції доведе в суді і засудить міністра, котрий взяв хабар, після цього майно його або майно пов'язаних із ним осіб, які лише фіктивно є власниками, може бути конфісковане".

Він наголосив, що до фізичних осіб, пов'язаних із міністром-хабарником, застосовуватиметься діюче законодавство. Щодо майна, пов'язаного з таким міністром, яке числиться за юридичними особами, буде застосована процедура цивільного права.

Читайте такожДиректора Антикорупційного бюро призначать наступного тижня"Це означає, що офшорна фірма, на якій нібито числиться майно корупціонера, буде запрошена в суд і в разі неявки на другий-третій раз суддя зможе прийняти рішення про законний розгляд без його представництва. І зрештою - конфіскувати цей майно", - сказав Луценко.

Крім того, закон визначає, що на посаду директора Антикорупційного бюро кандидатури висуває номінаційна комісія. А "з числа трьох найкращих членів президент обирає одного, котрого призначає директором", зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, закон “Про Національне антикорупційне бюро України» Верховна Рада ухвалила 14 жовтня 2014 року.

Під час голосування за закон у першому читанні 3 лютого голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що під час підготовки до другого читання повинні бути узгоджені норми про призначення та звільнення керівника Національного антикорупційного бюро в плані збереження "балансу і противаг" гілок влади в Україні.