ОБСЄ вимагає доступу до всіх територій Донбасу
18:50, 15 лютого 2015Політика
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ закликає надати доступ спостерігачів до всіх територій на Донбасі, заявив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.
ОБСЄ закликає надати спостерігачам доступ до всіх територій на Донбасі / УНІАН
«Ми намагалися направити наших спостерігачів Дебальцеве, але їм відмовили у в'їзді представники так званої «ДНР». СММ закликає всі сторони строго дотримувати припинення вогню на всіх територіях, а також гарантувати СММ доступ, щоб спостерігачі могли виконувати моніторинг згідно з мандатом, наданим їм 57-ма країнами-членами ОБСЄ », - підкреслив Ертугрул Апакан, передає Радіо Свобода.
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При цьому він зазначив, що режим припинення вогню на Донбасі виконується з деякими винятками.
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