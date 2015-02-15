ОБСЄ вимагає доступу до всіх територій Донбасу

«Ми намагалися направити наших спостерігачів Дебальцеве, але їм відмовили у в'їзді представники так званої «ДНР». СММ закликає всі сторони строго дотримувати припинення вогню на всіх територіях, а також гарантувати СММ доступ, щоб спостерігачі могли виконувати моніторинг згідно з мандатом, наданим їм 57-ма країнами-членами ОБСЄ », - підкреслив Ертугрул Апакан, передає Радіо Свобода.

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При цьому він зазначив, що режим припинення вогню на Донбасі виконується з деякими винятками.