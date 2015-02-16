Яценюк: Треба бути готовим, що Путін не виконає домовленості

01:30, 16 лютого 2015
Політика
1169 0

Мінські домовленості – ще один крок назустріч до миру, але завжди треба бути готовим до того, що Путін не виконає свої домовленості, "тому що він їх завжди не виконував".

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", повідомляє прес-служба Кабміну.

"Все залежить від Росії і від наших західних союзників - чи здатні ми стримати Росію і змусити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить свої підписи", - зазначив він. 

На думку Яценюка,  мир можна гарантувати тільки тоді, коли Україна "має можливість себе захищати".

"Це зараз найбільш важливий час для посилення обороноздатності української держави і отримання допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної", -  додав Яценюк. 

При цьому він підкреслив: "Руками центральної влади легалізувати терористів ніхто не буде, як і їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати". 

Читайте такожПорошенко: немає впевненості у виконанні мінських домовленостей

Говорячи про ключові вимоги для виконання "мінських угод", він нагадав: "Це - повне відновлення контролю над всією українською територією, в тому числі Донецька і Луганська, роззброєння всіх незаконних формувань, дія українських законів, відновлення державної влади в кожному селі й місті та відновлення контролю над кордоном між Україною і Росією".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter