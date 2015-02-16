Яценюк: Треба бути готовим, що Путін не виконає домовленості

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", повідомляє прес-служба Кабміну.

"Все залежить від Росії і від наших західних союзників - чи здатні ми стримати Росію і змусити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить свої підписи", - зазначив він.

На думку Яценюка, мир можна гарантувати тільки тоді, коли Україна "має можливість себе захищати".

"Це зараз найбільш важливий час для посилення обороноздатності української держави і отримання допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної", - додав Яценюк.

При цьому він підкреслив: "Руками центральної влади легалізувати терористів ніхто не буде, як і їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати".

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Говорячи про ключові вимоги для виконання "мінських угод", він нагадав: "Це - повне відновлення контролю над всією українською територією, в тому числі Донецька і Луганська, роззброєння всіх незаконних формувань, дія українських законів, відновлення державної влади в кожному селі й місті та відновлення контролю над кордоном між Україною і Росією".