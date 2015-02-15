Ні про яку автономію Донбасу не може бути мови - Гройсман



Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Він підкреслив, що «у жодному разі не йде мова про феделізацію або будь-яку іншу автономію».

За його словами, до жовтня 2015 року шляхом внесення змін до Конституції України має бути проведена децентралізація влади і передача більших повноважень місцевому самоврядуванню.

Гройсман наголошує, що вибори на Донбасі мають відбутися за українським законодавством.

На запитання з приводу того, що в результаті таких виборів до влади можуть прийти ті ж Захарченко та Плотницькой, голова парламенту сказав: «Я наголошую на тому, що не можуть бути обрані вбивці, ватажки бандитських формувань і все інше - це злочинці, які мають бути покарані, і тут немає жодних застережень».

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Гройсман наголосив, що вибори, зокрема, на Донбасі мають бути прозорими чесними і «визнаними як в середині країни, так і в світі». За його словами, не має повторитися ”фарс 2 листопада”, коли «так звані вибори проходили без будь-яких спостерігачів і під дулами автоматів».

Голова Верховної Ради зазначив, що «непотрібно, напевно, жодного нового закону». На його думку,

всі мають чітко розуміти, що тимчасово окуповані території є Україною.

Говорячи про амністію, Гройсман зазначив, що «не можуть бути помилувані ті, хто вбивав, викрадав, катував, тобто ті, хто скоював тяжкі злочини».