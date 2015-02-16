В Україну можуть приїхати американські лікарі - депутат

Про це в ході зустрічі з представниками медичної громадськості США домовився народний депутат України Олександр Фельдман в Нью-Йорку.

«Група лікарів – фахівців у галузі черепно-лицьової хірургії, лори – готова приїхати до Харкова і надати необхідну допомогу постраждалим в зоні АТО, провести потрібні операції в лікарнях міста та проконсультувати за потреби українських фахівців. Все обладнання, яке вони привезуть з собою, залишиться в лікарнях Харкова», - розповів Фельдман про підсумки зустрічі.

За його словами, представники фармацевтичних кампаній відгукнулися на заклик надати необхідні медикаменти для лікування постраждалих в ході конфлікту на сході України.

12 лютого відбулася зустріч з представниками компанії «Генрі Шайн» - одного з найбільших дистриб’юторів медичних продуктів та послуг в США, на які обговорювалася можливість надання гуманітарної допомоги медичним закладам України.

«Скрізь ми зустрічаємо розуміння та співпереживання. Ми бачимо, що люди готові допомогти Україні в цей складний час», - сказав Олександр Фельдман.

Нагадаємо, 8-15 лютого народний депутат Олександр Фельдман разом із представниками Фонду Фельдмана перебуває в США з метою домовитися про надання гуманітарної допомоги постраждалим в ході бойових дій на сході України.