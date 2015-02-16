За Єфремова можуть внести заставу в розмірі 3 млн гривень

Про це повідомляє прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

«Озвучена застава у 3 млн грн», -написала вона.

Тим часом, стало відомо, що прокуратура вимагає заарештувати колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з можливістю внесення застави в сумі близько 3 млн грн.

Про це керівник прес-служби столичної прокуратури Олена Яхно повідомила у Facebook.

«Прокуратура просить суд застосувати до О.Єфремову арешт з визначенням застави в розмірі близько 3 млн грн», - написала Яхно.

Як відомо, правоохооронці затримали Єфремова в Києві 14 лютого.

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За словами генпрокурора Шокіна, екс-регіоналу оголошено підозру в службових зловживаннях та службовому підробленні, але "є й інші статті", за якими перевіряється його діяльність.