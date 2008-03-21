Миротворці в Косово просять не забирати їх додому

Працівники миротворчого персоналу МВС України місії ООН в Косовому висловлюють здивування заявам деяких політиків щодо необхідності виведення з цього регіону українських миротворців-правоохоронців.

Про це йдеться у їхньому листі, текст якого передано УНІАН Департаментом зв’язків з громадськістю МВС України.

Миротворці висловлюють переконання, що "рішення про направлення або виведення миротворчих підрозділів повинно прийматися не під впливом емоцій (тим більше – не політичної кон’юнктури), а шляхом оцінки спроможності наших правоохоронців достойно представляти Україну у вирішенні міжнародних проблем".

Також автори листа впевнені, що цю позицію поділяють понад 1500 працівників органів внутрішніх справ України, які у різні роки (починаючи з 1994 року) брали участь в міжнародних миротворчих місіях на різних континентах.

Що стосується діяльності українських миротворців, то, на думку авторів листа, "свій професіоналізм і ефективність служби за кордоном представники МВС України підтвердили повсякденною діяльністю та визнанням міжнародної спільноти". Не випадково, підкреслюють вони, українських правоохоронців з року в рік запрошують для участі в місіях і ООН, і ОБСЄ, і Європейського Союзу.

Лист за дорученням колег підписали командир Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому Богдан САЛЮК, командир Кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косовому Світлана АБДРАЗАКОВА, командир українського персоналу цивільної поліції ООН в Косовому Віктор ДРОБОТЕНКО.