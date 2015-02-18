Прикордонники не пустили в Україну знімальну групу Al Jazeera

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на колишнього співробітника Адміністрації Президента, а нині начальника рекламно-видавничого відділу Торгово-промислової палати України Олега Киселевського.

Як розповів Киселевський, до України їхали директор московського бюро Al Jazeera Media Network (у Києві телеканал не має корпункту) Шеож Заур (Sheozh Zaur), продюсер Геннадій Конопльов і операторБалаг Екбал (Balag Ekbal). В Україні знімальну групу мав супроводжувати Джулак Сафван - головний редактор інформаційного порталу UkrPress.net.

"Я допомагаю Al Jazeera на волонтерських засадах. Річ у тім, що коли я прийшов працювати в Адміністрацію Президента в травні 2014 року, я побачив, що ми недостатньо співпрацюємо в інформаційному плані з мусульманським світом. І мені вдалося налагодити комунікацію із журналістами Al Jazeera, завдяки чому кількість матеріалів про Україну зросла", - ,розповів Киселевський.

Він наголосив, що Al Jazeera достатньо об'єктивно висвітлювала події в Україні.

Читайте такожРосійського телеведучого каналу Інтер Євгена Кисельова депортують з України"Нарікань з точки зору об'єктивності ніколи не було. Вони працювали і в зоні АТО, брали інтерв'ю у Владислава Селезньова, наприклад. Саме журналісти московського корпункту приїжджали до України 24 серпня висвітлювати День Незалежності. Їхні матеріали спокійно можна було би показувати на нашому Першому національному - це щодо їх об'єктивності", - пояснив Киселевський.

За його словами, цього разу знімальна група їхала висвітлювати річницю трагічних подій на Майдані та мала домовленості про інтерв'ю з народним депутатом Ігорем Луценком, який був викрадений під час Євромайдану, зі вдовою загиблого на Майдані Володимира Бойківа Наталією Бойків, із Дмитром Кулебою з Міністерства закордонних справ.

"МЗС був у курсі їхньої роботи,був поінформований про їхній візит і не був проти" - каже Киселевський.

"Коли вони прилетіли до Борисполя та проходили прикордонний контроль, прикордонники попросили надати підтвердження від МЗС. Із МЗС їм надіслали лист-підтверження. Тоді прикордонники захотіли, щоб їм ще хтось підтвердив мету візиту знімальної групи телефоном. Їм зателефонував Дмитро Кулеба, який мав давати інтерв'ю Al Jazeera, і надав таке підтвердження", - розповів Киселевський.

Однак Державна прикордонна служба, додав він, усе одно відмовила журналістам Al Jazeera у в'їзді до України, посилаючись на недостатність підтверджень мети візиту. Того ж дня, 16 лютого, знімальна група повернулася літаком до Москви.

Олег Киселевський припускає, що головна причина відмови їм у в'їзді - те, що журналісти Al Jazeera є громадянами РФ.

"Але треба розрізняти громадян Росії, які працюють на російські ЗМІ, й тих, хто працює на іноземні ЗМІ", - вважає він.

На думку Киселевського, українська сторона має вибачитися перед знімальною групою Al Jazeera та запросити їх до України.

"Телекритика" заявила, що звернеться із запитом до Державної прикордонної служби з приводу інциденту.