Лавров: Бойовики дотримуються режиму тиші, Дебальцеве є винятком

17:33, 18 лютого 2015
Політика
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Бойовики дотримуються режиму тиші. Такої думки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 

Очільник російського МЗС переконаний, що сепаратисти вогонь не ведуть, а бої довкола Дебальцевого – це виняток, повідомляє ТВі.

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Також дипломат заявив про необхідність негайно почати в Україні конституційну реформу. Змінити закон, вважає він, треба так, щоби в ньому були враховані інтереси "ДНР" і "ЛНР". 

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