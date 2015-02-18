Лавров: Бойовики дотримуються режиму тиші, Дебальцеве є винятком

Очільник російського МЗС переконаний, що сепаратисти вогонь не ведуть, а бої довкола Дебальцевого – це виняток, повідомляє ТВі.

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Також дипломат заявив про необхідність негайно почати в Україні конституційну реформу. Змінити закон, вважає він, треба так, щоби в ньому були враховані інтереси "ДНР" і "ЛНР".