Лавров вимагає повернути в окуповані райони банки та соцвиплати як умову контролю над кордоном

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

"Необхідно терміново забезпечити відновлення економічного спілкування на цих територіях по обидві сторони лінії зіткнення, включаючи відновлення виплат, відновлення банківського обслуговування, повернення у зону гривні і таке інше. Коли все це робитиметься, тоді і питання контролю над кордоном вирішуватимуться набагато простіше, оскільки усі ті, хто живе на Донбасі, знатимуть, що вони забезпечені соціально-економічними послугами, перебувають у безпеці і мають гарантії, що дозволяють їм жити, не побоюючись щодня за своє життя і життя своїх рідних і близьких", - сказав Лавров.

За його словами, потрібно вибудовувати послідовність дій. «Спочатку необхідно забезпечити встановлення миру, відведення важких озброєнь, початок політичного процесу, зокрема за узгодженням з Києвом з питань муніципальних виборів в кожному населеному пункті на сході, а також політичного процесу у ширшому плані, як це було обіцяно у Женевській заяві від 17 квітня 2014 року і у самих Мінських домовленостях», - заявив Лавров.

Читайте такожРосія знову вимагає прямих переговорів Києва та бойовиків, обіцяє гарантіїЯк повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення не здійснювати соціальні виплати громадянам, які перебувають на окупованих територіях.

З 21 січня 2015 року перетин лінії розмежування між контрольованою Україною територією і окупованими бойовиками територіями здійснюється за спеціальними перепустками.

29 січня міністр соціальної політики України Павло Розенко повідомив, що пенсії і соціальні виплати жителям Донецької і Луганської областей, які перебувають на територіях, тимчасово контрольованих бойовиками, нараховуються на особові рахунки громадян і виплачуються на всій території країни, підконтрольної українським властям.