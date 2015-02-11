Лавров вимагає повернути в окуповані райони банки та соцвиплати як умову контролю над кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що після відновлення соціальних виплат жителям Донбасу "питання контролю над кордоном вирішуватимуться набагато простіше".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.
"Необхідно терміново забезпечити відновлення економічного спілкування на цих територіях по обидві сторони лінії зіткнення, включаючи відновлення виплат, відновлення банківського обслуговування, повернення у зону гривні і таке інше. Коли все це робитиметься, тоді і питання контролю над кордоном вирішуватимуться набагато простіше, оскільки усі ті, хто живе на Донбасі, знатимуть, що вони забезпечені соціально-економічними послугами, перебувають у безпеці і мають гарантії, що дозволяють їм жити, не побоюючись щодня за своє життя і життя своїх рідних і близьких", - сказав Лавров.
За його словами, потрібно вибудовувати послідовність дій. «Спочатку необхідно забезпечити встановлення миру, відведення важких озброєнь, початок політичного процесу, зокрема за узгодженням з Києвом з питань муніципальних виборів в кожному населеному пункті на сході, а також політичного процесу у ширшому плані, як це було обіцяно у Женевській заяві від 17 квітня 2014 року і у самих Мінських домовленостях», - заявив Лавров.
Читайте такожРосія знову вимагає прямих переговорів Києва та бойовиків, обіцяє гарантіїЯк повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення не здійснювати соціальні виплати громадянам, які перебувають на окупованих територіях.
З 21 січня 2015 року перетин лінії розмежування між контрольованою Україною територією і окупованими бойовиками територіями здійснюється за спеціальними перепустками.
29 січня міністр соціальної політики України Павло Розенко повідомив, що пенсії і соціальні виплати жителям Донецької і Луганської областей, які перебувають на територіях, тимчасово контрольованих бойовиками, нараховуються на особові рахунки громадян і виплачуються на всій території країни, підконтрольної українським властям.