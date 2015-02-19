Єфремова привезли до Печерського суду

Як передає кореспондент УНІАН, Єфремов зазначив, що і сьогодні наполягатиме на відкритому судовому засіданні. Також він заявив, що немає жодних підстав, щоб висловлювати до нього якісь претензії. “А якщо прибрати політичну сторону питання, то моя доля залежить від керівництва держави”, - сказав він.

Також Єфремов заявив, що його намагаються судити за висловлювання, зроблені ним у період, коли він був народним депутатом. Він вважає, що переслідування за висловлювання народного депутата - це «загроза парламентаризму»: “Мені приховувати нема чого. Якщо комусь є що приховувати, то нехай проводять закрите засідання. Якщо народного депутата притягують до відповідальності за його слова під час його роботи в сесійному залі, тоді у нас не буде парламентаризму. Ми маємо про це відкрито сказати”.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту.

Також 18 лютого Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремовув закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».