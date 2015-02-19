Савченко просить провести її обстеження незалежним консиліумом лікарів
Льотчиця звернулася до ПАРЄ з проханням виступити гарантом забезпечення її обстеження.
Українська льотчиця Надія Савченко попросила Парламентську асамблею Ради Європи виступити гарантом забезпечення її обстеження незалежним консиліумом лікарів.
Про це в Твіттері написав адвокат Микола Полозов.
«Савченко просить провести її обстеження міжнародним незалежним консиліумом лікарів різних спеціальностей, у т.ч. кардіологом», - написав він.
Савченко просить провести її обстеження міжнародним незалежним консиліумом лікарів різних спеціальностей, в т. ч. кардіологом.
- Микола Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015
Надія Савченко попросила ПАРЄ виступити гарантом забезпечення її обстеження незалежними консиліумом лікарів. pic.twitter.com/tYJdA1tQ49
- Микола Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015
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Адвокат також зазначив, що українська льотчиця не довіряє медикам ФСВП і німецьким «фахівцям з голоду».
«Стан здоров'я погіршується, часу залишається все менше», - додав Полозов.
Савченко не довіряє медикам ФСВП і німецьким "фахівцям з голоду". Стан здоров'я погіршується, часу залишається все менше.
- Микола Полозов (@Moscow_advokat) February 19, 2015
Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.
26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщини». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.
15 грудня 2014 року Савченко оголосила голодування.