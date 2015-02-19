Суд по Єфремову проходить у закритому режимі
Засідання Печерського районного суду Києва з обрання екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову запобіжного заходу відбувається у закритому режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, суддя Оксана Царевич зайшла до зали судового засідання, де вже перебував Єфремов. Після цього охоронці суду закрили двері до зали судових засідань, оскільки засідання відбувається в закритому режимі.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.
Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.
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18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Також 18 лютого Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремовув закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».