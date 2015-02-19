Валенса: конфлікту на Донбасі можна було запобігти

Про це заявив колишній президент Польщі Лех Валенса, передає Польське радіо. "Хто з вас пам'ятає, як за моїх часів я говорив: тільки вступ до ЄС, НАТО, разом з Україною, і з Білоруссю - хто пам'ятає? І це було можливо, але я не отримав підтримки", - зазначив він.

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Лех Валенса також розкритикував європейських лідерів за бездіяльність щодо українського питання.

В цілому, за його словами, "Європі не вистачає організації, без якої важко досягти успіху", повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Wprost.

"Кілька політиків напрацьовує угоду, і голова Європейської Ради не бере участі в роботі", - підкреслив він, додавши, що "європейська солідарність повинна формуватися під час зустрічей і нарад", - пояснив Лех Валенса.

Крім цього, на думку іншого колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського, у мирних переговорах по Україні Європейський союз відсутній, і голова Європейської ради Дональд Туск повинен активізувати свої дії у вирішенні конфлікту на Донбасі, передає Польське радіо.

"Те, що мене засмучує - відсутність Європейського союзу. Є Німеччина, Франція, але немає пана Туска, пані Могерини. На мою думку, це помилка і слабкість ЄС", - сказав колишній польський президент. За його словами, Дональд Туск повинен мати мандат Європейської ради на те, щоб сісти за стіл переговорів, щоб розмовляти, наприклад, з Бараком Обамою чи з прем'єром Канади.

"Щоб будувати спільний фронт Заходу - щоб, з одного боку, люди перестали гинути, а з іншого - щоб допомогти надіям українців бути насамперед суверенною державою", - додав Олександр Кваснєвський.