Кваснєвський: Україна має шанс, якщо Захід їй допоможе

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Якщо натиск на Росію триватиме, якщо надамо Україні серйозну фінансову підтримку, а вона цієї підтримки не змарнує, то маємо шанс", - сказав він, зазначивши водночас, що наявні інструменти впливу росіян свідчать, що "ми не в добрій ситуації".

Кваснєвський висловив думку, що Росія буде намагатися отримати контроль над усією Україною, але використовуватиме для цього політичні та економічні важелі - для дестабілізації ситуації в країні.

Читайте такожМЗС Нідерландів: український сценарій Росія може застосувати в інших країнах Європи"Але не думаю, що вони будуть робити це військовими методами", - сказав екс-президент.

Співрозмовник видання теж зазначив, що свого часу Європейський союз знайшов "сотні мільярдів" євро на допомогу Греції та розкритикував останнє рішення саміту НАТО про 15 млн євро допомоги для України.

"Це показує з однієї сторони, як нам іноді бракує уяви, а з другої, які обмежені можливості ми маємо. 15 млн євро - це сума, про яку джентльмени не повинні розмовляти, а лише тихенько дати та поставитися до цього як першої краплі. Це не серйозно", - сказав Кваснєвський.

Він висловив переконання, що західні держави повинні допомогти українській армії, котра, за його словами, перебуває в жахливому стані та не може розраховувати на військову підтримку з Росії чи Білорусі.

Кваснєвський додав, що Україна стане однією із найскладніших тем, з якою доведеться мати справу новообраному голові Ради Європейського союзу Дональду Туску.