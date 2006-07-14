Чим годують біло-голубих і помаранчевих у наметах

У "Регіонів" меню багатше

Меню "біло-голубих": картопля-пюре, гречана каша, сарделька, смажена курка, сир, огірки, мінералка. Обіди підвозять, видають талони на харчування. Регіонали готові стояти до перемоги. Меню "помаранчевих": бутерброди, помідори, огірки, мінералка, кава, печиво, лимони. Гарячих обідів немає зовсім, поки тільки сухий пайок. Газета "Сегодня"

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