Чим годують біло-голубих і помаранчевих у наметах

09:55, 14 липня 2006
Політика
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У "Регіонів"  меню багатше

Меню "біло-голубих": картопля-пюре, гречана каша, сарделька, смажена курка, сир, огірки, мінералка.

Обіди підвозять, видають талони на харчування. Регіонали готові стояти до перемоги.

Меню "помаранчевих": бутерброди, помідори, огірки, мінералка, кава, печиво, лимони.

Гарячих обідів немає зовсім, поки тільки сухий пайок.

Газета "Сегодня"

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