Чечетов прибув до Печерського суду
Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов прийшов до Печерського райсуду Києва, який сьогодні має обрати йому запобіжний захід.
Як передає кореспондент УНІАН, Чечетов заявив, що вважає оголошену йому підозру у кримінальному злочині політичним переслідуванням.
“Якщо у нас в країні не буде над усім політики, то тоді піде і економіка, об'єднається країна, повернемо Крим, Донбас буде у складі України. А допоки переважає політика, страждає країна”, - сказав Чечетов.
Також він не відповів на запитання журналістів, чи вважає себе винним.
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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські законопроекти".
Генеральна прокуратура внесла до суду клопотання про взяття Чечетова під варту.