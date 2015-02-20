Чечетов прибув до Печерського суду

Як передає кореспондент УНІАН, Чечетов заявив, що вважає оголошену йому підозру у кримінальному злочині політичним переслідуванням.

“Якщо у нас в країні не буде над усім політики, то тоді піде і економіка, об'єднається країна, повернемо Крим, Донбас буде у складі України. А допоки переважає політика, страждає країна”, - сказав Чечетов.

Також він не відповів на запитання журналістів, чи вважає себе винним.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські законопроекти".

Генеральна прокуратура внесла до суду клопотання про взяття Чечетова під варту.