Наказ розстрілювати активістів Майдану віддавав особисто екс-президент Янукович - РНБО
Наказ розстрілювати активістів Майдану віддавав особисто екс-президент України Віктор Янукович, а снайпери, які відкривали вогонь по протестуючих були представниками російських силових структур.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі телеканалу «1+1».
Відповідаючи на запитання чи доведено те, що саме екс-президент України Віктор Янукович віддавав накази розстрілювати людей на Майдані, він сказав, що «доведено..., накази давав Віктор Янукович через екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голову СБУ Олександра Якименка» .
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«Більше того у СБУ є матеріали, що високопосадовці із ФСБ Росії повністю їх консультували», - додав Турчинов.
Також він зауважив, що «ту працювала група офіцерів ФСБ, яка тренувалась на базі «Альфа» і вони разом з ними відпрацьовували плани локалізації Майдану. Більше того у СБУ є напрацювання, що снайпери, які розпочинали вогонь - це саме представники російських структур».