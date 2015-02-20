Наказ розстрілювати активістів Майдану віддавав особисто екс-президент Янукович - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі телеканалу «1+1».

Відповідаючи на запитання чи доведено те, що саме екс-президент України Віктор Янукович віддавав накази розстрілювати людей на Майдані, він сказав, що «доведено..., накази давав Віктор Янукович через екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голову СБУ Олександра Якименка» .

Читайте такожБійці "Альфи" заявили, що помічник Путіна керував снайперами на Майдані - Порошенко

«Більше того у СБУ є матеріали, що високопосадовці із ФСБ Росії повністю їх консультували», - додав Турчинов.

Також він зауважив, що «ту працювала група офіцерів ФСБ, яка тренувалась на базі «Альфа» і вони разом з ними відпрацьовували плани локалізації Майдану. Більше того у СБУ є напрацювання, що снайпери, які розпочинали вогонь - це саме представники російських структур».