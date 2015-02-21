Лідери ЄС повинні визначитися щодо подальших санкцій проти Росії - євродепутат

Мінські домовленості мають на меті збереження Донбасу у складі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час прес-конференції сказала депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Партії зелених» в Європарламенті Ребека Хармс.

«І перші, і другі Мінські домовленості більше спрямовані на те, щоб заморозити конфлікт. Але компроміси все одно спрямовані на те, щоб залишити Донбас у складі України», - підкреслила вона.

Хармс позитивно відзначила спробу знайти вирішення конфлікту під час переговорів у «нормандському форматі» за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. При цьому вона відзначила, що країнам Євросоюзу достатньо важко формулювати спільну думку та реакцію на дії Росії в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожУ Європарламенті відбудуться консультації щодо миротворців на Донбасі «Можна сперечатися про те, чи був цей формат правильний, чи був він неправильний. Важливішим є те, що була така спроба разом досягнути того, щоб російська сторона більш відповідально поводилася в цьому конфлікті на Донбасі», - сказала Хармс, визнавши факт суперечок щодо ефективності «нормандського формату» переговорів.

«Я вважаю, що цей крок був правильний і що пан Порошенко мав рацію, коли він спробував на мінських переговорах досягнути режиму припинення вогню», - наголосила депутат.

На думку Хармс, лідери Євросоюзу «повинні визначитися стосовно подальших санкцій».