Ходорковський: Війна на Донбасі прямо суперечить інтересам Росії

Про це написав російський опозиціонер Михайло Ходорковський у зверненні перед Маршем 1 березня, опублікованому на його сайті.

"Цей збройний конфлікт прямо суперечить інтересам Росії. Він є джерелом економічних, соціальних і правових проблем. Я впевнений, що громадяни Росії проти війни", - пише Ходорковський.

За його словами, Кремль доклав чимало зусиль, переконуючи росіян, що бойові дії - єдиний спосіб захистити інтереси росіян Донбасу».

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"Нам нав'язують думку, що погляди та інтереси можна відстояти лише позбавивши життя тих, хто не згоден. Але розсудливі люди розуміють, що це не так: війна - найгірший із способів для вирішення проблем. Війна веде до смертей і страждань, немислимих в мирному житті. Ті, кого влада закликає «захищати», втратили роботу, майно, заощадження, рідних, а іноді - життя. Такий захист нікому не потрібен", - написав опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Навальний пропустить марш "Весна". Суд заарештував опозиціонера на 15 діб за роздачу листівок у метро.