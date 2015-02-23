Теракт у Харкові є прорахунком українських спецслужб - Маломуж

Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«Якщо стався такий теракт, тим більше в такий святий день, коли вся країна поминає наших героїв і люди в усіх обласних центрах збиралися на такі заходи, завжди в незалежній Україні спецслужби, розвідки, Служба безпеки, МВС, Внутрішні війська або Нацгварція, проводили заходи на упередження любих терактів. Якщо в такий знаковий день відбуваються такі теракти – це великий прорахунок спецслужб», - зазначив Маломуж.

За його словами, Україні необхідно почати вести глибокі розробки у структурах спецслужб. «По-перше – в політичних, на каналах зв’язку з тим же Бєлгородом, з так званими «ЛНР» і «ДНР», з іншими розвідцентрами. А це робота і розвідок, спецслужб, МВС. В такий період ми повинні встигати все. Я можу стверджувати, що відповідні фахівці у нас є і неодноразово попереджували теракти по Україні, і навіть надавали інформацію США про підготовку в них терактів, проникали в «Аль-Каїду», в чеченські терористичні організації, які в свій час планували скоєння терактів в Україні», - каже Маломуж.

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Він вважає, що зараз ця система повинна відновитись за рахунок професіоналів високого рівня, які повинні по кожному місту, об’єкту і організації проводити або відповідну розробку. «Тоді ніяких терактів не буде», - наголосив він.