Печерський суд розпочав засідання у справі Єфремова

Як передає кореспондент УНІАН, суд проходить у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

18 лютого Єфремов повідомив, що Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

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Того ж дня, 18 лютого, Генеральна прокуратура України заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».

19 лютого у судовому засіданні у справі Єфремова було оголошено перерву до понеділка, 23 лютого.