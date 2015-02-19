У засіданні по справі Єфремова оголошено перерву до 23 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив судовий розпорядник. Оголошено перерву орієнтовно до 9.30 понеділка.

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За словами прокурора по справі перерва оголошена у зв’язку з клопотанням захисту. Захисник Олександра Єфремова пояснив, що клопотання пов’язане з тим, що захист попросив час на вивчення матеріалів справи.

Також адвокат пояснив чому засідання перенесено не на 20 лютого, а на 23, не дивлячись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс вимагає прийняття рішення щодо запобіжного заходу впродовж 72 годин. Він зазначив, що у зв’язку із завтрашніми подіями на Майдані Незалежності, Олександр Єфремов та його захисник можуть взагалі не потрапити у приміщення суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Олександру Єфремову Генпрокуратура оголосила про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Сьогодні в Печерському райсуді Києва проходило засіданнящодо обрання запобіжного заходу колишньому голові фракції Партії регіонів.