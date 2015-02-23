Семенченко вже не командир батальйону "Донбас"

Про це йдеться у повідомленні прес-службі Нацгвардії.

"Наказом командира військової частини від 24.11.2014 майор резерву Семенченко С.І. увільнений від проходження зборової підготовки у зв’язку з виконанням обов’язків народного депутата України. Керувати даним підрозділом призначена відповідна посадова особа", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, представники 17 добровольчих батальйонів створили Об'єднаний штаб для координації своїх дій.