Семенченко вже не командир батальйону "Донбас"
11:52, 23 лютого 2015Політика
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Командування Національної гвардії України офіційно заявило, що Семенченко вже не є командиром батальйону "Донбас".
Семен Семенченко / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні прес-службі Нацгвардії.
"Наказом командира військової частини від 24.11.2014 майор резерву Семенченко С.І. увільнений від проходження зборової підготовки у зв’язку з виконанням обов’язків народного депутата України. Керувати даним підрозділом призначена відповідна посадова особа", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, представники 17 добровольчих батальйонів створили Об'єднаний штаб для координації своїх дій.
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