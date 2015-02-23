Безпритульні та безробітні: Transparency International проаналізувала декларації кандидатів у голови НАБ

Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті організації.

"Не всі кандидати на посаду директора Національного Антикорупційного бюро відповідають вимогам закону. Серед кандидатів є особи з подвійним громадянством, держслужбовці, які применшують свої доходи та переписують майно на членів родини", - йдеться у повідомленні.

Так, аналіз доходів п'яти зі 161 кандидата (список) свідчить, що "корупційні ризики" виникають вже на рівні декларацій.

Читайте такожПорошенко назвав потенційних клієнтів антикорупційного бюроЗа даними декларацій, річний заробіток Головного військового прокурора Анатолія Матіоса у сто тридцять разів менший за заробіток дружини (264,4 тисяч проти 34,7 мільйона гривень). Також Матіос обіймав керівну посаду в Адміністрації Президента часів Януковича.

Син помічниці Юлії Тимошенко Юрій Трегубов не працює вже третій рік.

Адвокат Юрій Сухов у 2014 році заробив лише 5734 гривень («інші види доходів»), а його дружина – більше 111 тисяч гривень.

"Якщо вже на рівні декларацій кандидатів виникають питання про сумнівне минуле претендентів, то яким буде директор структури, що має рішуче бороти корупцію в країні? Всі питання про корупційні ризики, які ми виявили під час аналізу декларацій, будуть направлені в комісію. І якщо комісія додасть питання від громадськості та поцікавиться у кандидатів про дружин-мільйонерок, проживання на вулиці через відсутність будь-якого житла або можливу причетність до корупційних схем – ми будемо свідками дійсно прозорого процесу", - заявив Андрій Марусов, голова Правління Transparency International Україна

Довідка. Transparency International Україна є представництвом глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія ТІ Україна: обмежити збільшення рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.