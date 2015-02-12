Опубліковано список зі 161 кандидата на посаду голови антикорупційного бюро
На посаду директора Національного антикорупційного бюро подали документи 161 кандидат, термін прийому документів закінчився 11 лютого.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента України.
Після заверешення прийому документів, АП вперше опублікувала імена претендентів, які подали документи.
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Як повідомляв УНІАН, у четвер Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).
Список
1 Абатуров Олександр Олександрович
2 Абісов Артур Володимирович
3 Амелін Єгор Вікторович
4 Анохіна Наталія Василівна
5 Бадалова Ольга Сергіївна
6 Балабан Ігор Анатолійович
7 Барабаш Геннадій Вікторович
8 Басанцов Ігор Володимирович
9 Батрин Станіслав Віталійович
10 Березюк Олег Валерійович
11 Білий Воломидир Михайлович
12 Білинська Марина Миколаївна
13 Бодяка Руслан Андрійович
14 Бойко Костянтин Вікторович
15 Бондар Анатолій Григорович
16 Бондар Олег Миколайович
17 Бондаренко Василь Іванович
18 Борисов Павло Петрович
19 Борута Ігор Михайлович
20 Будз Богдан Дмитрович
21 Бутко Юрій Іванович
22 Бухар Олександр Михайлович
23 Вакаров Василь Дмитрович
24 Варишко Петро Васильович
25 Варічев Яків Миколайович
26 Василечко Ярослав Павлович
27 Васюков Геннадій Геннадійович
28 Вейнберг (Сусленська) Єлизавета Олександрівна
29 Витвицький Богдан Васильович
30 Власов Михайло Геннадійович
31 Вовк Василь Васильович
32 Ведмідський Олександр Володимирович
33 Вознюк Ігор Володимирович
34 Волосюк Олександр Олександрович
35 Волянський Олег Валентинович
36 Гета Олександр Станіславович
37 Гнатчук Віталій Леонідович
38 Гогоц Віктор Сергійович
39 Горшколепов Дмитро Володимирович
40 Горячов Дмитро Олексійович
41 Грабар Микола Федорович
42 Гребенніков Юрій Григорович
43 Грегг Майкл Єверс
44 Гречана Тетяна Володимирівна
45 Данилейко Василь Віталійович
46 Дем'яненко Сергій Михайлович
47 Додинський Леонід Олександрович
48 Докійчук Костянтин Леонтійович
49 Дрогомирецький Іван Миколайович
50 Друзенко Геннадій Володимирович
51 Дрьомов Сергій Володимирович
52 Дубиківський Станіслав Леонідович
53 Дубіна Святослав Петрович
54 Дудар Віктор Васильович
55 Дячук Олександр Іванович
56 Жолкович Ігор Володимирович
57 Завадецький Олександр Олександрович
58 Закорко Іван Павлович
59 Заяць Іван Іванович
60 Іванченко Ольга Сергіївна
61 Ігнатенко Олег Аркадійович
62 Какауліна Людмила Миколаївна
63 Каленський Ігор Борисович
64 Камінський Павло Васильович
65 Келлі Ольга (Толстушко Ольга Іванівна)
66 Кирсанов Сергій Михайлович
67 Киян Сергій Іванович
68 Климович Галина Іванівна
69 Клюшке Станіслав Миколайович
70 Ковальчук Василь Григорович
71 Кодряк Олександр Михайлович
72 Кононенко Євген Анатолійович
73 Корж Ігор Федорович
74 Корж Олексій Миколайович
75 Корніч Сергій Вікторович
76 Корсун Костянтин Георгійович
77 Котенок Олександр Петрович
78 Кравцов Віктор Юрійович
79 Краснов Родіон Вікторович
80 Кривобородов Юрій Олександрович
81 Куликов Кирилл Борисович
82 Курочка Михайло Іванович
83 Лебідь Михайло Адамович
84 Лещенко Руслан Євгенович
85 Литвиненко Віктор Іванович
86 Ліхтенко Юрій Іванович
87 Логош Юрій Іванович
88 Любарець Василь Олексійович
89 Ляднов Віталій Борисович
90 Майоров Ігор Олександрович
91 Манькут Андрій Юрійович
92 Мартиненко Наталія Леонідівна
93 Мартіян Сергій Михайлович
94 Матіос Анатолій Васильович
95 Маштабей Сергій Валентинович
96 Меламед Вадим Борисович
97 Мікулін Віктор Петрович
98 Міненков Сергій Володимирович
99 Могилевський Олег Валентинович
100 Мороз Сергій Володимирович
101 Муяссаров Вадим Сергійович
102 Назарова Гюльнар Володимирівна
103 Небога Валерій Сільвестрович
104 Неволько Вячеслав Анатолійович
105 Ненаєв Ігор Вікторович
106 Ніколаєв Станіслав Олексійович
107 Нікульнікова Василіна Василівна
108 Ніщета Ігор Миколайович
109 Новікова-Кириченко Тамара Вадимівна
110 Обуховський Володимир Андрійович
111 Омельченко Олег Михайлович
112 Орел Сергій Олександрович
113 Панчишин Руслан Ігорович
114 Пахомов Валерій Анатолійович
115 Пересунько Сергій Іванович
116 Пилипчук Павло Петрович
117 Пікашов Руслан Анатолійович
118 Плачков Дмитро Федорович
119 Полюхович Валерій Іванович
120 Продан Дмитро Євгенійович
121 Прохоренко Олексій Якимович
122 Рева Віктор Петрович
123 Ревенко Микола Миколайович
124 Рябошапко Василій Іванович
125 Савінова Наталія Андріївна
126 Саволюк Михайло Олександрович
127 Савчук Дмитро Тарійович
128 Сакаль Петро Ількович
129 Сакварелідзе Давід Георгійович
130 Світайло Андрій Олексійович
131 Сеньків Макіян Богданович
132 Сервецький Іван Васильович
133 Ситник Артем Сергійович
134 Сірий Микола Іванович
135 Слинько Валерій Олексійович
136 Сокалюк Всеволод Петрович
137 Сосницький Олександр Юрійович
138 Спіріна Олена Дмитрівна
139 Стюпан Денис Володимирович
140 Сухов Юрій Миколайович
141 Томіленко Володимир Васильович
142 Трегубов Юрій Валентинович
143 Філінюк Олександр Володимирович
144 Хабібуллін Вадим Монев'ярович
145 Хавронюк Олег Іванович
146 Цигіна Сергій Віталійович
147 Цимбал Валентин Володимирович
148 Чайковський Владислав Анатолійович
149 Чепак Віктор Іванович
150 Чепельський Ігор Станіславович
151 Чирко Юрій Степанович
152 Чорний Валерій Іванович
153 Чудовський Ігор Вячеславович
154 Чумак Віктор Васильович
155 Шевчук Олексій Анатолійович
156 Шеремет Геннадій Михайлович
157 Шеховцов Ігор Єгорович
158 Шкодін Ярослав Віталійович
159 Шкорута Любомир Миколайович
160 Щербина Олексій Данилович
161 Юрчишин Василь Миколайович