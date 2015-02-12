Опубліковано список зі 161 кандидата на посаду голови антикорупційного бюро

20:02, 12 лютого 2015
Політика
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На посаду директора Національного антикорупційного бюро подали документи 161 кандидат, термін прийому документів закінчився 11 лютого.

Конкурсна комісія антикорупційного бюро

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента України.

Після заверешення прийому документів, АП вперше опублікувала імена претендентів, які подали документи.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).

Список

1       Абатуров Олександр Олександрович

2       Абісов Артур Володимирович

3       Амелін Єгор Вікторович

4       Анохіна Наталія Василівна

5       Бадалова Ольга Сергіївна

6       Балабан Ігор Анатолійович

7       Барабаш Геннадій Вікторович

8       Басанцов Ігор Володимирович

9       Батрин Станіслав Віталійович

10     Березюк Олег Валерійович

11     Білий Воломидир Михайлович

12     Білинська Марина Миколаївна

13     Бодяка Руслан Андрійович

14     Бойко Костянтин Вікторович

15     Бондар Анатолій Григорович

16     Бондар Олег Миколайович

17     Бондаренко Василь Іванович

18     Борисов Павло Петрович

19     Борута Ігор Михайлович

20     Будз Богдан Дмитрович

21     Бутко Юрій Іванович

22     Бухар Олександр Михайлович

23     Вакаров Василь Дмитрович

24     Варишко Петро Васильович

25     Варічев Яків Миколайович

26     Василечко Ярослав Павлович

27     Васюков Геннадій Геннадійович

28     Вейнберг (Сусленська) Єлизавета Олександрівна

29     Витвицький Богдан Васильович

30     Власов Михайло Геннадійович

31     Вовк Василь Васильович

32     Ведмідський Олександр Володимирович

33     Вознюк Ігор Володимирович

34     Волосюк Олександр Олександрович

35     Волянський Олег Валентинович

36     Гета Олександр Станіславович

37     Гнатчук Віталій Леонідович

38     Гогоц Віктор Сергійович

39     Горшколепов Дмитро Володимирович

40     Горячов Дмитро Олексійович

41     Грабар Микола Федорович

42     Гребенніков Юрій Григорович

43     Грегг Майкл Єверс

44     Гречана Тетяна Володимирівна

45     Данилейко Василь Віталійович

46     Дем'яненко Сергій Михайлович

47     Додинський Леонід Олександрович

48     Докійчук Костянтин Леонтійович

49     Дрогомирецький Іван Миколайович

50     Друзенко Геннадій Володимирович

51     Дрьомов Сергій Володимирович

52     Дубиківський Станіслав Леонідович

53     Дубіна Святослав Петрович

54     Дудар Віктор Васильович

55     Дячук Олександр Іванович

56     Жолкович Ігор Володимирович

57     Завадецький Олександр Олександрович

58     Закорко Іван Павлович

59     Заяць Іван Іванович

60     Іванченко Ольга Сергіївна

61     Ігнатенко Олег Аркадійович

62     Какауліна Людмила Миколаївна

63     Каленський Ігор Борисович

64     Камінський Павло Васильович

65     Келлі Ольга (Толстушко Ольга Іванівна)

66     Кирсанов Сергій Михайлович

67     Киян Сергій Іванович

68     Климович Галина Іванівна

69     Клюшке Станіслав Миколайович

70     Ковальчук Василь Григорович

71     Кодряк Олександр Михайлович

72     Кононенко Євген Анатолійович

73     Корж Ігор Федорович

74     Корж Олексій Миколайович

75     Корніч Сергій Вікторович

76     Корсун Костянтин Георгійович

77     Котенок Олександр Петрович

78     Кравцов Віктор Юрійович

79     Краснов Родіон Вікторович

80     Кривобородов Юрій Олександрович

81     Куликов Кирилл Борисович

82     Курочка Михайло Іванович

83     Лебідь Михайло Адамович

84     Лещенко Руслан Євгенович

85     Литвиненко Віктор Іванович

86     Ліхтенко Юрій Іванович

87     Логош Юрій Іванович

88     Любарець Василь Олексійович

89     Ляднов Віталій Борисович

90     Майоров Ігор Олександрович

91     Манькут Андрій Юрійович

92     Мартиненко Наталія Леонідівна

93     Мартіян Сергій Михайлович

94     Матіос Анатолій Васильович

95     Маштабей Сергій Валентинович

96     Меламед Вадим Борисович

97     Мікулін Віктор Петрович

98     Міненков Сергій Володимирович

99     Могилевський Олег Валентинович

100   Мороз Сергій Володимирович

101   Муяссаров Вадим Сергійович

102   Назарова Гюльнар Володимирівна

103   Небога Валерій Сільвестрович

104   Неволько Вячеслав Анатолійович

105   Ненаєв Ігор Вікторович

106   Ніколаєв Станіслав Олексійович

107   Нікульнікова Василіна Василівна

108   Ніщета Ігор Миколайович

109   Новікова-Кириченко Тамара Вадимівна

110   Обуховський Володимир Андрійович

111   Омельченко Олег Михайлович

112   Орел Сергій Олександрович

113   Панчишин Руслан Ігорович

114   Пахомов Валерій Анатолійович

115   Пересунько Сергій Іванович

116   Пилипчук Павло Петрович

117   Пікашов Руслан Анатолійович

118   Плачков Дмитро Федорович

119   Полюхович Валерій Іванович

120   Продан Дмитро Євгенійович

121   Прохоренко Олексій Якимович

122   Рева Віктор Петрович

123   Ревенко Микола Миколайович

124   Рябошапко Василій Іванович

125   Савінова Наталія Андріївна

126   Саволюк Михайло Олександрович

127   Савчук Дмитро Тарійович

128   Сакаль Петро Ількович

129   Сакварелідзе Давід Георгійович

130   Світайло Андрій Олексійович

131   Сеньків Макіян Богданович

132   Сервецький Іван Васильович

133   Ситник Артем Сергійович

134   Сірий Микола Іванович

135   Слинько Валерій Олексійович

136   Сокалюк Всеволод Петрович

137   Сосницький Олександр Юрійович

138   Спіріна Олена Дмитрівна

139   Стюпан Денис Володимирович

140   Сухов Юрій Миколайович

141   Томіленко Володимир Васильович

142   Трегубов Юрій Валентинович

143   Філінюк Олександр Володимирович

144   Хабібуллін Вадим Монев'ярович

145   Хавронюк Олег Іванович

146   Цигіна Сергій Віталійович

147   Цимбал Валентин Володимирович

148   Чайковський Владислав Анатолійович

149   Чепак Віктор Іванович

150   Чепельський Ігор Станіславович

151   Чирко Юрій Степанович

152   Чорний Валерій Іванович

153   Чудовський Ігор Вячеславович

154   Чумак Віктор Васильович

155   Шевчук Олексій Анатолійович

156   Шеремет Геннадій Михайлович

157   Шеховцов Ігор Єгорович

158   Шкодін Ярослав Віталійович

159   Шкорута Любомир Миколайович

160   Щербина Олексій Данилович

161   Юрчишин Василь Миколайович

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