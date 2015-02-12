Опубліковано список зі 161 кандидата на посаду голови антикорупційного бюро

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента України.

Після заверешення прийому документів, АП вперше опублікувала імена претендентів, які подали документи.

Читайте такожГолову Антикорупційного бюро не можна ставити в залежність від парламенту - ЧерненкоКонкурсна комісія тепер повинна розпочати розглядати пакети документів, які надійшли від осіб, які бажають зайняти посаду директора Антикорупційного бюро.

Як повідомляв УНІАН, у четвер Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (№1660-д).

Список

1 Абатуров Олександр Олександрович

2 Абісов Артур Володимирович

3 Амелін Єгор Вікторович

4 Анохіна Наталія Василівна

5 Бадалова Ольга Сергіївна

6 Балабан Ігор Анатолійович

7 Барабаш Геннадій Вікторович

8 Басанцов Ігор Володимирович

9 Батрин Станіслав Віталійович

10 Березюк Олег Валерійович

11 Білий Воломидир Михайлович

12 Білинська Марина Миколаївна

13 Бодяка Руслан Андрійович

14 Бойко Костянтин Вікторович

15 Бондар Анатолій Григорович

16 Бондар Олег Миколайович

17 Бондаренко Василь Іванович

18 Борисов Павло Петрович

19 Борута Ігор Михайлович

20 Будз Богдан Дмитрович

21 Бутко Юрій Іванович

22 Бухар Олександр Михайлович

23 Вакаров Василь Дмитрович

24 Варишко Петро Васильович

25 Варічев Яків Миколайович

26 Василечко Ярослав Павлович

27 Васюков Геннадій Геннадійович

28 Вейнберг (Сусленська) Єлизавета Олександрівна

29 Витвицький Богдан Васильович

30 Власов Михайло Геннадійович

31 Вовк Василь Васильович

32 Ведмідський Олександр Володимирович

33 Вознюк Ігор Володимирович

34 Волосюк Олександр Олександрович

35 Волянський Олег Валентинович

36 Гета Олександр Станіславович

37 Гнатчук Віталій Леонідович

38 Гогоц Віктор Сергійович

39 Горшколепов Дмитро Володимирович

40 Горячов Дмитро Олексійович

41 Грабар Микола Федорович

42 Гребенніков Юрій Григорович

43 Грегг Майкл Єверс

44 Гречана Тетяна Володимирівна

45 Данилейко Василь Віталійович

46 Дем'яненко Сергій Михайлович

47 Додинський Леонід Олександрович

48 Докійчук Костянтин Леонтійович

49 Дрогомирецький Іван Миколайович

50 Друзенко Геннадій Володимирович

51 Дрьомов Сергій Володимирович

52 Дубиківський Станіслав Леонідович

53 Дубіна Святослав Петрович

54 Дудар Віктор Васильович

55 Дячук Олександр Іванович

56 Жолкович Ігор Володимирович

57 Завадецький Олександр Олександрович

58 Закорко Іван Павлович

59 Заяць Іван Іванович

60 Іванченко Ольга Сергіївна

61 Ігнатенко Олег Аркадійович

62 Какауліна Людмила Миколаївна

63 Каленський Ігор Борисович

64 Камінський Павло Васильович

65 Келлі Ольга (Толстушко Ольга Іванівна)

66 Кирсанов Сергій Михайлович

67 Киян Сергій Іванович

68 Климович Галина Іванівна

69 Клюшке Станіслав Миколайович

70 Ковальчук Василь Григорович

71 Кодряк Олександр Михайлович

72 Кононенко Євген Анатолійович

73 Корж Ігор Федорович

74 Корж Олексій Миколайович

75 Корніч Сергій Вікторович

76 Корсун Костянтин Георгійович

77 Котенок Олександр Петрович

78 Кравцов Віктор Юрійович

79 Краснов Родіон Вікторович

80 Кривобородов Юрій Олександрович

81 Куликов Кирилл Борисович

82 Курочка Михайло Іванович

83 Лебідь Михайло Адамович

84 Лещенко Руслан Євгенович

85 Литвиненко Віктор Іванович

86 Ліхтенко Юрій Іванович

87 Логош Юрій Іванович

88 Любарець Василь Олексійович

89 Ляднов Віталій Борисович

90 Майоров Ігор Олександрович

91 Манькут Андрій Юрійович

92 Мартиненко Наталія Леонідівна

93 Мартіян Сергій Михайлович

94 Матіос Анатолій Васильович

95 Маштабей Сергій Валентинович

96 Меламед Вадим Борисович

97 Мікулін Віктор Петрович

98 Міненков Сергій Володимирович

99 Могилевський Олег Валентинович

100 Мороз Сергій Володимирович

101 Муяссаров Вадим Сергійович

102 Назарова Гюльнар Володимирівна

103 Небога Валерій Сільвестрович

104 Неволько Вячеслав Анатолійович

105 Ненаєв Ігор Вікторович

106 Ніколаєв Станіслав Олексійович

107 Нікульнікова Василіна Василівна

108 Ніщета Ігор Миколайович

109 Новікова-Кириченко Тамара Вадимівна

110 Обуховський Володимир Андрійович

111 Омельченко Олег Михайлович

112 Орел Сергій Олександрович

113 Панчишин Руслан Ігорович

114 Пахомов Валерій Анатолійович

115 Пересунько Сергій Іванович

116 Пилипчук Павло Петрович

117 Пікашов Руслан Анатолійович

118 Плачков Дмитро Федорович

119 Полюхович Валерій Іванович

120 Продан Дмитро Євгенійович

121 Прохоренко Олексій Якимович

122 Рева Віктор Петрович

123 Ревенко Микола Миколайович

124 Рябошапко Василій Іванович

125 Савінова Наталія Андріївна

126 Саволюк Михайло Олександрович

127 Савчук Дмитро Тарійович

128 Сакаль Петро Ількович

129 Сакварелідзе Давід Георгійович

130 Світайло Андрій Олексійович

131 Сеньків Макіян Богданович

132 Сервецький Іван Васильович

133 Ситник Артем Сергійович

134 Сірий Микола Іванович

135 Слинько Валерій Олексійович

136 Сокалюк Всеволод Петрович

137 Сосницький Олександр Юрійович

138 Спіріна Олена Дмитрівна

139 Стюпан Денис Володимирович

140 Сухов Юрій Миколайович

141 Томіленко Володимир Васильович

142 Трегубов Юрій Валентинович

143 Філінюк Олександр Володимирович

144 Хабібуллін Вадим Монев'ярович

145 Хавронюк Олег Іванович

146 Цигіна Сергій Віталійович

147 Цимбал Валентин Володимирович

148 Чайковський Владислав Анатолійович

149 Чепак Віктор Іванович

150 Чепельський Ігор Станіславович

151 Чирко Юрій Степанович

152 Чорний Валерій Іванович

153 Чудовський Ігор Вячеславович

154 Чумак Віктор Васильович

155 Шевчук Олексій Анатолійович

156 Шеремет Геннадій Михайлович

157 Шеховцов Ігор Єгорович

158 Шкодін Ярослав Віталійович

159 Шкорута Любомир Миколайович

160 Щербина Олексій Данилович

161 Юрчишин Василь Миколайович