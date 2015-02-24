У Німеччині пригрозили Росії повною ізоляцією через Донбас

У розмові з газетою Neue Osnabrücker Zeitung, що вийшла друком у вівторок, 24 лютого, Ерлер зазначив: "Після наступу проросійських сепаратистів на Дебальцеве минулого тижня тема Новоросії знову опинилася на порядку денному. Якщо будуть і подальші захоплення територій на кшталт Дебальцевого, то могла би постати життєздатна буферна держава, як того вже давно вимагають так звані євразійці в Росії". Про це повідомляє Deutsche Welle.

Російський президент нарешті повинен сказати, які цілі він переслідує в Україні, вимагає Ерлер. Він також застерігає, що Росії загрожує повна міжнародна ізоляція, якщо вона на повну силу не докладатиме зусиль для реалізації мінських домовленостей про припинення вогню.

"Кожне завоювання наступного міста по той бік лінії контролю, про яку домовилися в Мінську, є масштабним провокуванням підписантів мінських угод, включно з російським президентом", - наголосив уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією.

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Захоплення бойовиками Дебальцевого Ерлер назвав демонстративним порушенням мінських домовленостей. Росія, за його словами, у цьому випадку не використала свій вплив для їхнього приборкування.

"Замість цього президент Путін публічно виправдовував ці дії під час свого візиту до Будапешта", - відзначив уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією. За його словами, питання полягає в тому, чи було це останньою наступальною спробою бойовиків, чи йдеться лише про те, щоб виграти час, аби підготуватися до атак на подальших відрізках фронту, наприклад, біля Маріуполя.