Німеччина не задоволена реалізацією Мінських домовленостей - уряд ФРН

Про це заявив сьогодні у Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає ТАСС.

"Якщо поглянути на те, як розвивалася ситуація у цілому від моменту зустрічі лідерів (Росії, Німеччини, Франції та України 12 лютого) у Мінську, стає зрозуміло, що реалізація обговорених заходів незадовільна", - вказав він.

"Вирішальне значення має всеосяжне припинення вогню. Німецький уряд занепокоєний тим, що ми цього досі не спостерігаємо", - наголосив представник уряду ФРН.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За результатами переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення усіх важких озброєнь з української території. Також передбачені обмін та звільнення усіх полонених.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню від 15 лютого.

Проте російсько-терористичні війська посилили інтенсивність обстрілу і розпочали наступ, у зв'язку з чим 18 лютого українські силовики змушені були залишити позиції в районі Дебальцевого і в самому місті.