Скандальний екс-депутат Ландік дав свідчення проти Єфремова

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич, оголошуючи обгрунтування клопотання прокуратури про взяття під варту Єфремова, зокрема, зачитала інформацію щодо свідчень Ландіка. Йшлося про те, що навесні минулого року інкасаторськими машинами з банку вивозилася готівка для фінансування сепаратистських мітингів.

Журналісти попросили Єфремова прокоментувати свідчення Ландіка. У відповідь той сказав: “Я свого часу, ще рік тому, з приводу висловлювань Ландіка зробив відповідну заяву. І я не хочу коментувати висловлювання членів цієї сім'ї. Це мають робити інші люди”.

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Водночас Єфремов визнає, що банк, який фігурує в матеріалах справи, раніше мав до нього відношення: “Це банк, у якому я працював у 2006-2007 роках. Але в цей період (навесні минулого року — УНІАН) перебував під управлінням НБУ”.

Крім того, Єфремов заявив, що на сьогодні не підтримує жодних стосунків зі своїми колишніми соратниками у Луганській області - нинішніми сепаратистами. “Я все життя прожив у Луганській області, і тому абсолютна більшість жителів Луганської області мене знає, і я знаю багатьох. Тому я не можу сказати, що я не знаю цих людей, але я не підтримую з ними стосунки в царині їхньої роботи. Зокрема, особисто з Родіоном Мірошником я не розмовляв уже багато місяців. Хоча раніше ми з ним працювали разом”, - заявив Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та внесла до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, 25 лютого, Печерський райсуд Києва обрав Єфремову в цій справі запобіжний захід у вигляді застави в 60 тис. грн.